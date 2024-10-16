В США предрекли кризис в случае победы Харрис на выборах

Бывший чиновник США Витиелло: победа Харрис на выборах усилит кризис на границе

Экс-заместитель главы Службы таможенного и пограничного контроля США Рональд Витиелло предрек, что в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах кризис на южной границе страны усилится, сообщает РИА Новости.

«Все, что говорила Харрис до номинации, стало оскорблениями в адрес агентов службы, предложениями о сокращении финансирования, декриминализации нелегальной миграции и путях для получения гражданства для всех», — заявил он, отметив, что нет поводов сомневаться с том, что его прогноз сбудется.

При этом бывший чиновник выразил уверенность в том, что данную проблему под силу решить кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу. По словам Витиелло, экс-хозяину Белого дома удалось преуспеть в решении ряда вопросов за счет того, что методы, с помощью которых он делал свою работу, до него никто не применял.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Демократическая партия ликвидирует титульную нацию, завозя мигрантов в США. Он предрек США распад по примеру Римской империи.