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03:41, 16 октября 2024Мир

В США предрекли кризис в случае победы Харрис на выборах

Бывший чиновник США Витиелло: победа Харрис на выборах усилит кризис на границе

Фото: Ting Shen / Globallookpress.com

Экс-заместитель главы Службы таможенного и пограничного контроля США Рональд Витиелло предрек, что в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах кризис на южной границе страны усилится, сообщает РИА Новости.

«Все, что говорила Харрис до номинации, стало оскорблениями в адрес агентов службы, предложениями о сокращении финансирования, декриминализации нелегальной миграции и путях для получения гражданства для всех», — заявил он, отметив, что нет поводов сомневаться с том, что его прогноз сбудется.

При этом бывший чиновник выразил уверенность в том, что данную проблему под силу решить кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу. По словам Витиелло, экс-хозяину Белого дома удалось преуспеть в решении ряда вопросов за счет того, что методы, с помощью которых он делал свою работу, до него никто не применял.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Демократическая партия ликвидирует титульную нацию, завозя мигрантов в США. Он предрек США распад по примеру Римской империи.

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      Марина Совина
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