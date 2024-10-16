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17:09, 16 октября 2024Экономика

В ЦБ заявили об изменивших платежный ландшафт России банках экосистем

ЦБ: банки «Яндекса», Ozon и Wildberries проводят 40 % электронных платежей в РФ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Банки, принадлежащие трем крупнейшим российским небанковским экосистемам — «Яндексу», Ozon и Wildberries — за три года увеличили в 20 раз долю на отечественном рынке электронных денег. Об этом рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, которую цитирует РБК.

Показатель вырос с 2 до 40 процентов. По словам Скоробогатовой, речь в данном случае идет о «цифре, которая меняет наш платежный ландшафт».

Говоря о развитии платежного сектора страны, она отметила, что в России в течение двух ближайших лет 90-92 процента платежей будут проходить безналично, что является уровнем мировых лидеров.

Ранее в среду замгендиректора «Гознака» по маркетингу и стратегиям Георгий Корнилов исключил исчезновение наличных денег в ближайшей перспективе. Специалист уточнил, что сейчас на руках у граждан около 17 триллионов рублей наличными, их количество стабилизировалось и «существенно уменьшаться не будет».

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      Дмитрий Воронин
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