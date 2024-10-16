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11:28, 16 октября 2024Экономика

В Турции произошло мощное землетрясение

На востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Фото: Atomicdragon136 / Wikimedia

На востоке Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Мощные подземные толчки были зафиксированы в среду, 16 октября, в 10:45 по местному времени (совпадает с московским). По информации специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 47 километрах на восток от города Малатья с населением около 441 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров.

Подземные толчки ощущались не только в провинции Малатья, но и в двух соседних — Диярбакыре и Элязыге. Уточняется, что землетрясение вызвало панику среди местных жителей — испугавшись стихийного бедствия, они выбежали на улицы. В данный момент информация о разрушениях или поврежденных зданиях отсутствует.

Менее недели назад землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в Камчатском крае.

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      Полина Кислицына
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