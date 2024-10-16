В украинской разведке похвалили российскую систему ПВО

CNN: командир подразделения ГУР Украины Вектор похвалил российскую систему ПВО

Командир подразделения, специализирующегося на дронах, Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины похвалил российскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Его цитирует CNN.

«Он отмечает качество российской ПВО, особенно за последние 12 месяцев», — приводит телеканал слова командира с позывным Вектор.

CNN отмечает, что российские средства ПВО срывают многие попытки Украины применить беспилотники. В подразделении ГУР также признали, что успех украинских атак зависит от решения США бить западным оружием вглубь территории РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинским войскам был поставлен миллион дронов. По его словам, беспилотники закуплены на средства из госбюджета. Глава государства выразил уверенность, что Киев и дальше продолжит вкладывать значительные финансы в производство дронов на Украине.