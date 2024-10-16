В ВС России рассказали о сбившем около полусотни дронов ВСУ бойце

Командир ВС РФ с позывным Битник рассказал о сбившем более 50 дронов ВСУ бойце

Боец российских войск с позывным Сава в зоне специальной военной операции сбил около полусотни дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О результативном сослуживце рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетной батареи группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России с позывным Битник.

«Данный военнослужащий сбил лично более 50 воздушных целей. В том числе около восьми крупных БПЛА типа "Баба Яга"», — поделился военный.

Командир добавил, что за героизм в бою Сава награжден медалью Суворова.

Ранее бойцы спецназа «Ахмат» сбили беспилотник ВСУ «Баба-яга» под Суджей в Курской области. Командир группы с позывным Аид рассказал, что сопротивление было оказано FPV-дроном.