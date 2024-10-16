Варламов посетил популярный грузинский курорт и захотел «снести все это скорее»

Блогер Варламов назвал проблемы с инфраструктурой главным минусом Батуми

Российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) побывал в Батуми и назвал проблемы с инфраструктурой главным минусом города. Видео поездки на популярный грузинский курорт доступно на YouTube.

«Батуми в плане архитектуры — очень контрастный город, по-настоящему контрастный, здесь, с одной стороны, есть какой-то кошмар и ужас, непонятно, как это построили, и хочется кричать: "Снесите все это скорее"», — отметил Варламов. С другой стороны, как подчеркнул блогер, в городе много уникальных архитектурных объектов, многие из которых даже попадают в серьезные архитектурные рейтинги.

«Главная проблема батумских новостроек даже не в архитектуре, (...) и даже не в качестве строительства, где-то строят совсем плохо, где-то есть получше. Главная проблема — это эксплуатация и инфраструктура», — высказался Варламов. По его словам, местные строительные компании не задумываются о том, как люди будут добираться до дома, выносить мусор и попадать на нужный им этаж.

«Например, мы стоим на дороге вдоль моря, на которой нанизано огромное количество гостиниц, жилых комплексов, торговых центров, а это маленькая улица, тихая, где по две полосы в каждую сторону, она постоянно стоит в пробке, и днем, и вечером, здесь невозможно проехать, но они продолжают строить и строить», — заключил он.

Ранее Варламов сравнил Батуми и Сочи. Блогер заявил, что в Сочи меньше мусора, чем на грузинском курорте. Он счел Батуми грязным городом.