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19:34, 16 октября 2024Россия

Власти сообщили о сбитом беспилотнике ВСУ над российским регионом

Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ над регионом

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Над Брянской областью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал чиновник.

По его словам, системы противовоздушной обороны обнаружили и сбили украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений при попытке атаки нет, добавил глава области.

В этот же день при обстреле Вооруженными силами Украины Белгородской области пострадали пять мирных жителей. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в частности, три человека получили ранения в городе Шебекино.

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      Никита Абрамов
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