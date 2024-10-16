Власти сообщили о сбитом беспилотнике ВСУ над российским регионом

Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ над регионом

Над Брянской областью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал чиновник.

По его словам, системы противовоздушной обороны обнаружили и сбили украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений при попытке атаки нет, добавил глава области.

В этот же день при обстреле Вооруженными силами Украины Белгородской области пострадали пять мирных жителей. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в частности, три человека получили ранения в городе Шебекино.