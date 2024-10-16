Марочко: ВСУ атакуют дронами мирных жителей Харьковской области Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют дронами мирных жителей Харьковской области, пытающихся эвакуироваться в Россию. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По словам эксперта, удары дронами наносятся по мирным жителям со стороны ВСУ, которые бегут из зоны боевых действий в направлении границы с Россией на востоке. Подробности не сообщаются.

Марочко добавил, что российским военнослужащим осталось освободить менее 1 процента территорий Луганской народной республики (ЛНР), которая соседствует с Харьковской областью Украины.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что ВСУ восполняют потери на купянском направлении необученными мобилизованными. «Также на момент прибытия в так называемую "красную зону" большая часть рекрутов не была обеспечена вещевым имуществом и не встала на продовольственное довольствие», — рассказал военный эксперт.