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18:19, 16 октября 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали дронами бегущих в Россию мирных жителей

Марочко: ВСУ атакуют дронами мирных жителей Харьковской области Украины

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют дронами мирных жителей Харьковской области, пытающихся эвакуироваться в Россию. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По словам эксперта, удары дронами наносятся по мирным жителям со стороны ВСУ, которые бегут из зоны боевых действий в направлении границы с Россией на востоке. Подробности не сообщаются.

Марочко добавил, что российским военнослужащим осталось освободить менее 1 процента территорий Луганской народной республики (ЛНР), которая соседствует с Харьковской областью Украины.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что ВСУ восполняют потери на купянском направлении необученными мобилизованными. «Также на момент прибытия в так называемую "красную зону" большая часть рекрутов не была обеспечена вещевым имуществом и не встала на продовольственное довольствие», — рассказал военный эксперт.

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