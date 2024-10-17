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00:10, 17 октября 2024Россия

17 октября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

17 октября в России отмечают День участкового терапевта, а во всем мире — День борьбы за ликвидацию нищеты, День травм и День электронных таблиц. Православные сегодня вспоминают обретение мощей святителя Гурия. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 17 октября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День участкового терапевта

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Участковый терапевт — это врач, в ведении которого находится определенный участок большого района, закрепленного за клиникой. Терапевты первыми встречают пациентов: слушают жалобы, консультируют, ставят диагнозы или направляют к профильным специалистам. Если пациент не может выйти из дома из-за болезни, то к нему для осмотра также приходит участковый врач.

Свой профессиональный праздник участковые терапевты начали отмечать в 1995 году. Сегодня по всей стране его празднуют примерно 83,9 тысячи человек.

Праздники в мире

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Сегодня в условиях крайней нищеты проживают более миллиарда человек по всему миру. Около половины из них не имеют доступа к электричеству, примерно 40 процентам недоступна питьевая вода.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам нищеты и ее последствиям, в 1992 году ООН учредила соответствующий праздник. Главная тема этого года — жестокое обращение с бедными в обществе и различных организациях.

Всемирный день травм

Фото: Niyaz Galiev / Business Online / Globallookpress.com

По данным ВОЗ, травмы — одна из главных причин летальных исходов и инвалидности во всем мире. Только в России в 2023 году произошло около пяти тысяч несчастных случаев на производстве, повлекших за собой серьезные последствия. И это без учета бытовых травм.

Этот День призван напомнить о том, как важно соблюдать правила безопасности на работе и в быту, а также рассказать людям о приемах первой помощи на случай, если травмы избежать не удалось.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 октября

  • Дeнь электронных таблиц;
  • Международный день кредитных союзов;
  • День разрешения конфликта;
  • День чернокожих поэтов в США.

Какой церковный праздник сегодня

Обретение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского

Гурия Руготина Церковь почитает как первого архиепископа Казанского. В молодости он служил у одного князя. Тот был так доволен работой Гурия, что поставил его управлять всеми делами в доме. Тогда другие служители из зависти оклеветали святого в порочной связи с княгиней, и Гурия посадили в яму. Там он провел два года, а после освобождения решил удалиться в обитель Иосифа Волоколамского.

Вскоре Гурия поставили игуменом монастыря, а еще через некоторое время, в 1555 году, назначили архиепископом новой Казанской епархии. Там он устроил два училищных монастыря для обучения детей христиан и язычников, также под его особым надзором в регионе построили кафедральный собор во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1563 году Гурий отошел к Богу, мощи его обрели в 1595-м.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 17 октября

  • Обретение мощей святителя Варсонофия, епископа Тверского;
  • Собор Казанских святых;
  • День памяти священномученика Иерофея, епископа Афинского;
  • День памяти священномученика Димитрия Вознесенского;
  • День памяти святой Хионии Архангельской, исповедницы;
  • День памяти благоверного князя Владимира Ярославича Новгородского.

Приметы на 17 октября

По народному календарю 17 октября — Ерофеев день. На Руси считалось, что в этот день Леший уходит на зимнюю спячку: настроение у него перед сном недоброе, поэтому хозяин леса вырывает деревья и ломает ветки.

  • В Ерофеев день не принято было признаваться в любви, свататься и отмечать свадьбы. Считалось, что все закончится плохо — ссорой и расставанием;
  • Если к 17 октября на березах еще оставались листья, то впереди солнечные дни;
  • Считалось, что Ерофеев день нужно проводить дома: с семьей, за домашними хлопотами, но только не за уборкой. Иначе можно разозлить домового.

Кто родился 16 октября

Эминем (52 года)

Эминем (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III) — американский рэп-исполнитель, композитор и продюсер. Он продал более 100 миллионов альбомов по всему миру, журнал Rolling Stones назвал Эминема «Королем хип-хопа», признав его самым коммерчески успешным исполнителем в этом жанре. Имя артиста внесено в Зал славы рок-н-ролла, за годы карьеры он получил 15 премий «Грэмми».

Таркан (52 года)

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Поп-исполнитель Таркан (настоящее имя — Хюсаметтин Таркан Теветоглу) — один из самых известных турецких музыкантов в мире. Его прославила песня Şımarık, которая на момент выхода возглавила множество европейских хит-парадов. Сегодня, Таркан продолжает выступать в пределах Турции и занимается бизнесом.

Кто еще родился 17 октября

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      Ксения Дорофеева
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