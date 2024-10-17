Биолог рассказала о смертельном случае заражения вирусом Марбург в лаборатории в Сибири

Биолог Баранова рассказала о смертельном заражении вирусом Марбург в Сибири

Вирус Марбург, который может вызвать новую пандемию, известен российским ученым и даже стал причиной смерти одного из них. Об этом рассказала «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Ранее о глобальной угрозе лихорадки Марбург сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам Барановой, в Советском Союзе стали изучать вирус после вспышки лихорадки Марбург в Европе. Очаги инфекции были выявлены на территории Югославии и ГДР в 1967 году. Исследования проводились в Новосибирске, где расположен специализированный научный центр «Вектор».

«Во время забора крови у зараженной морской свинки исследователь поцарапал руку. Ученый сообщил об этом, его изолировали и пытались лечить», — рассказала профессор. Однако спасти сотрудника центра не удалось. Этот случай был зафиксирован в 1988 году, указала Баранова.

Вирус Марбург характеризуется высокой летальностью — от 25 до 80 процентов. При этом, как ранее отметила доктор медицинских наук Елена Малинникова, он не способен передаваться так же быстро, как вызвавший пандемию COVID-19. Одним из главных симптомов лихорадки Марбург она назвала высокую температуру, которая не спадает на протяжении по меньшей мере двух недель. Помимо этого, болезнь поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает ряд характерных симптомов: диарею, рвоту и геморрагический синдром.