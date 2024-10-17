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04:00, 17 октября 2024Бывший СССР

В Харьковской области высказались о проведении референдума о вхождении в Россию

Глава Харьковской ВГА поддержал жителей региона в вопросе вхождения в состав РФ
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев высказался по вопросу проведения референдума о вступлении в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что полностью на стороне жителей региона в данном вопросе, однако добавил, что общественное мнение нужно изучить более подробно и масштабно. В частности, Ганчев указал, что решение будут принимать не только граждане, которые уже получили гражданство России.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал решением проблемы обстрелов территорий региона присоединение к нему Харькова и Харьковской области. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания главы приграничного региона.

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      Марина Совина
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