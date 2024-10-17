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13:09, 17 октября 2024Интернет и СМИ

Российская юмористка назвала самую подходящую для жизни страну

Юмористка Складчикова заявила, что хотела бы жить в Белоруссии

Фото: Влад Аганов / YouTube

Популярная российская юмористка Виктория Складчикова оценила перспективу жизни в другой стране. Об этом она порассуждала в подкасте блогера Влада Аганова, доступном на YouTube.

Складчикова рассказала, что всегда представляет, как бы ей жилось в стране, которую она посещает во время путешествий. При этом, по ее словам, во многих из них она находила изъяны. «Я хотела бы, конечно, везде пожить по месяцу, чтобы понять», — рассказала она.

Наиболее подходящей для жизни стендаперша назвала Белоруссию. Она объяснила, что в стране ей нравятся вкусная еда и добрые люди. «В Белоруссии мне сказали: "Как Гураму [Амаряну] идет Дубай, мне так идет Белоруссия"», — поиронизировала Складчикова. Юмористка добавила, что хочет пройти генетический тест, чтобы узнать, были ли в ее роду белорусы.

Ранее Складчикова рассказала, что в начале карьеры выступала за пиццу. Она объяснила, что в то время одновременно занималась юмором и работала на заводе.

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