Трамп заявил, что считает Зеленского виновным в конфликте на Украине

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского виновным в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico.

«Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна», — заявил бывший глава Белого дома. Трамп также считает, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден «спровоцировал эту войну».

В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп планирует принудить Украину к переговорам с Россией в случае, если будет вновь избран на должность главы государства. При этом премьер Венгрии подчеркнул, что у политика есть «хорошо проработанные планы» для начала мирного процесса. Он также добавил, что в этой ситуации странам Европейского союза необходимо восстановить прямые дипломатические контакты с Россией, чтобы способствовать мирному урегулированию на Украине.