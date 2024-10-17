Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:21, 17 октября 2024Мир

Трамп назвал Зеленского виновным в конфликте на Украине

Трамп заявил, что считает Зеленского виновным в конфликте на Украине
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского виновным в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico.

«Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна», — заявил бывший глава Белого дома. Трамп также считает, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден «спровоцировал эту войну».

В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп планирует принудить Украину к переговорам с Россией в случае, если будет вновь избран на должность главы государства. При этом премьер Венгрии подчеркнул, что у политика есть «хорошо проработанные планы» для начала мирного процесса. Он также добавил, что в этой ситуации странам Европейского союза необходимо восстановить прямые дипломатические контакты с Россией, чтобы способствовать мирному урегулированию на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Сказки для малообразованных». В Москве и Киеве прокомментировали слухи о готовности Украины создать ядерную бомбу

      Наемникам из Колумбии продлили арест по делу об участии в боевых действиях против России

      Названы претенденты на приз лучшему молодому футболисту Европы

      В российском регионе грузовой поезд сошел с рельсов

      Трамп назвал Зеленского виновным в конфликте на Украине

      Путин анонсировал повышение доступности массового спорта в России

      Российские бойцы охарактеризовали поведение ВСУ за Угледаром

      Полиция задержала экс-министра финансов Самарской области по делу о коррупции

      На Украине заявили о риске гражданской войны из-за Зеленского

      В США неожиданно высказались о ходе СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше