Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:12, 17 октября 2024Бывший СССР

В Узбекистане призвали уехавших платить налог за миграцию

Кадыров: необходимо ввести налог на доходы уехавших из Узбекистана
Алишер Кадыров

Алишер Кадыров. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Лидер одной из правящих партий Узбекистана Алишер Кадыров призвал ввести обязательный налог на доходы мигрантов, уехавших из республики. Об этом пишет издание Kun.

«Почему сейчас мигранты, которые работают в зарубежных странах, не должны платить налоги во благо развития Узбекистана», — заявил Кадыров на встрече с избирателями перед парламентскими выборами.

Он добавил, что деньги должны инвестироваться в развитие Узбекистана. Нынешние денежные переводы мигрантов из-за рубежа своим семьям лишают республику огромных сумм.

Ранее президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин договорились о новых механизмах взаимодействия в сфере миграции.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России может окружить крупную группировку ВСУ под Курском. В «котле» рискуют оказаться тысячи солдат

      В Кремле понадеялись на предметный диалог с Германией по Украине

      Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста мира

      Некоторым банкам запретят начислять проценты по кредитам

      Минобороны показало кадры авиабомбардировки в Курской области

      VK запустила первую в России масштабную премию для любителей готовить

      Деревня под Петербургом оказалась под угрозой сноса после инцидента с инспекторами ДПС

      Стало известно о принятом по десяткам вагнеровцев с русскими фамилиями решении

      Зеленский попросил передать Украине замороженные активы России

      Полина Гагарина оспорила санкции против себя в Суде Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше