В Узбекистане призвали уехавших платить налог за миграцию

Кадыров: необходимо ввести налог на доходы уехавших из Узбекистана

Лидер одной из правящих партий Узбекистана Алишер Кадыров призвал ввести обязательный налог на доходы мигрантов, уехавших из республики. Об этом пишет издание Kun.

«Почему сейчас мигранты, которые работают в зарубежных странах, не должны платить налоги во благо развития Узбекистана», — заявил Кадыров на встрече с избирателями перед парламентскими выборами.

Он добавил, что деньги должны инвестироваться в развитие Узбекистана. Нынешние денежные переводы мигрантов из-за рубежа своим семьям лишают республику огромных сумм.

Ранее президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин договорились о новых механизмах взаимодействия в сфере миграции.

