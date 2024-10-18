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09:36, 18 октября 2024Бывший СССР

Боец «Айдара» заявил об успешном продвижении ВС России у Тернов

Боец «Айдара» Осман: ВС России успешно продвигаются от Невского до Тернов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные успешно продвигаются в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов с позывным Осман в своем Telegram-канале.

«Район Тернов сейчас перешел в активную негативную для нас фазу. Враг давит и имеет постепенные продвижения в стороне Макеевки, Невского, Ямполовки и юго-восточнее Торского», — заявил Бунятов.

По его словам, наиболее успешное продвижение Вооруженных сил (ВС) России фиксируется на участке от Невского до Тернов.

Ранее украинский проект UA War Infographics оценил темпы продвижения российских военных. Отмечалось, что за август и сентябрь 2024 года ВС России взяли в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год.

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      Екатерина Грищенко
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