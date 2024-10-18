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18:17, 18 октября 2024Экономика

Россиянам дали советы по продаже жилья в кризис

Инвестор Сацевич: в кризис покупатели становятся требовательнее к инфраструктуре

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В кризис покупатели квартир предъявляют больше требований к инфраструктуре района. Как подходить к продаже жилья в тяжелые для экономики времена, изданию «Петербург.Эксперт» рассказала эксперт в сфере инвестиций в недвижимость Дарья Сацевич.

В первую очередь нельзя прогадать с ценой, предупреждает инвестор. В кризис даже небольшое отклонение от рыночных расценок может отпугнуть потенциальных покупателей. От ошибок и потери времени собственника спасет независимый оценщик или эксперт по жилью — специалист сможет назвать адекватную стоимость с оглядкой на рыночную конъюнктуру.

Значительно снизит интерес к объекту плохая транспортная доступность. «Особенно в кризисных условиях покупатели становятся более требовательными к качеству окружающей среды», — обращает внимание Сацевич. Поубавит пыл покупателей и плохое состояние квартиры: старая отделка и инженерные коммуникации, отсутствие ремонта в подъезде. Все это потребует дополнительных расходов от нового владельца, напоминает эксперт.

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Большую важность для покупателя в период кризиса играет юридическая чистота недвижимости. Любые обременения, коммунальные долги, сложности с документами или правом собственности — излишние проблемы для второй стороны сделки. По этой причине подобные объекты в кризис подолгу простаивают. Препятствуют продажам «вторички» и акционная активность застройщиков, которая расцветает на фоне упавшего спроса.

Решившись на продажу, стоит вложиться хотя бы в небольшой ремонт помещения — обновить стены и сантехнику. Уже это значительно увеличит шансы продавца. «Даже небольшие изменения способны произвести хорошее впечатление на покупателей», — подчеркивает Сацевич.

Размещая объявление о продаже, обязательно снабдите его снимками. Перед фотосессией рекомендуется убрать из виду личные вещи, которые помешают покупателю визуализировать свою будущую жизнь в новой квартире. Чем нейтральнее будет обстановка, тем лучше. Скупиться на качество фотографий не стоит — для этого не помешает пригласить профессионала, считает инвестор. Текст объявления должен быть «продающим», но при этом не обходить вниманием минусы района и недвижимости. Объявление должно максимально охватывать целевую аудиторию, чтобы несмотря на условия кризиса продать квартиру как можно быстрее.

Ранее россиянам рассказали, что делать при покупке квартиры с долгами за «коммуналку». Эксперты предупреждают, что новому хозяину переходят задолженности по капремонту — другие долги можно оспорить.

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      Виктория Клабукова
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