Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:17, 18 октября 2024Мир

ЕС объявил о фактической остановке процесса приема Грузии

Саммит ЕС объявил о фактической остановке процесса приема Грузии

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Евросоюз объявил о фактической остановке процесса приема Грузии. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, пишет ТАСС.

Страну обвинили в нарушении европейских ценностей. «Европейский совет выражает серьезную озабоченность относительно курса грузинского правительства, который идет против ценностей и принципов, на которых основан Евросоюз», — говорится в заявлении. Отмечается, что этот курс «подрывает европейский путь» Грузии и фактически останавливает процесс приема страны в Европейский союз.

Также Брюссель заявил, что будет «пристально мониторить» предстоящие парламентские выборы в Грузии, которые должны быть «свободными и честными».

В сентябре премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия станет членом Европейского союза в 2030 году. Он добавил, что Грузия сейчас находится на перепутье своей истории. По словам политика, выбор пути развития страны делается исходя из интересов граждан.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны неожиданные обстоятельства ликвидации главы ХАМАС

      Ганчев сообщил об иностранных наемниках в плену у Российской армии

      Орбан раскрыл попытки Запада узнать ядерный потенциал Украины

      Раскрыта опасность сбоя циркадных ритмов

      На Украине завели дело против напавших на автобус военкомов женщин

      Панарин оформил хет-трик и стал первой звездой дня в НХЛ

      В Запорожье осудят гражданина Украины за попытку подрыва сотрудника полиции

      Популярная 36-летняя актриса разделась на камеру

      Бастрыкин раскрыл новые подробности о теракте в отношении военкора Татарского

      Доктор Мясников пожаловался на неуважение и удалил Telegram-канал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше