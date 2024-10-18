Саммит ЕС объявил о фактической остановке процесса приема Грузии

Евросоюз объявил о фактической остановке процесса приема Грузии. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, пишет ТАСС.

Страну обвинили в нарушении европейских ценностей. «Европейский совет выражает серьезную озабоченность относительно курса грузинского правительства, который идет против ценностей и принципов, на которых основан Евросоюз», — говорится в заявлении. Отмечается, что этот курс «подрывает европейский путь» Грузии и фактически останавливает процесс приема страны в Европейский союз.

Также Брюссель заявил, что будет «пристально мониторить» предстоящие парламентские выборы в Грузии, которые должны быть «свободными и честными».

В сентябре премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия станет членом Европейского союза в 2030 году. Он добавил, что Грузия сейчас находится на перепутье своей истории. По словам политика, выбор пути развития страны делается исходя из интересов граждан.

