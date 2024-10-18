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15:34, 18 октября 2024Бывший СССР

Лавров рассказал о месте контакта России и Грузии

Лавров: Россия контактирует с Грузией через посольство Швейцарии

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россия поддерживает контакты с правительством Грузии через посольство Швейцарии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после заседания платформы «3+3», передает ТАСС.

Глава дипломатического ведомства сообщил, что у Москвы остается канал контактов с Тбилиси в посольстве Швейцарии в Грузии. «Там работают наши дипломаты, у которых по мере необходимости есть возможность обсуждать текущие вопросы, прежде всего в сфере торговли, туризма, контактов между людьми напрямую с соответствующими грузинскими властями», — рассказал Лавров.

Он также сообщил, что данный канал переговоров будет использоваться для приглашения Грузии на заседание платформы «3+3», где участвуют 3 страны Кавказа (Азербайджан, Армения и Грузия), а также соседствующие с ними страны (Иран, Россия и Турция). Грузия в этом году не участвовала в работе заседания.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил о желании Запада «разжечь костер» на в Грузии для открытия второго фронта против Москвы. «Одной из очень серьезных проблем, возвращаясь к Грузии, являются известные попытки Запада открыть против России второй фронт», — сообщил Лавров.

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      Сергей Болиев
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