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09:42, 18 октября 2024Путешествия

Летевший из-за границы российский самолет экстренно сел в другом месте

Aviaincident: летевший из Баку в Новосибирск самолет S7 экстренно сел в Омске

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Самолет российской авиакомпании S7, летевший из-за границы, совершил незапланированную посадку в другом месте. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

16 октября Airbus A320 следовал из Баку, Азербайджан, в новосибирский аэропорт Толмачево. Во время полета экипаж воздушного судна сообщил, что одному из пассажиров стало плохо на борту.

Пилоты экстренно сели в Омске. Отмечается, что из 157 пассажиров и шести членов экипажа никто не пострадал.

В тот же день другой самолет авиакомпании «Азимут» повредил шасси при аварийной посадке во Внуково. Пилотам пришлось срочно сажать лайнер из-за течи гидрожидкости, при касании земли из-под воздушного судна пошли искры.

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      Мария Борисова
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