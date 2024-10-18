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10:35, 18 октября 2024Россия

Медведев порассуждал о наркотическом подтексте плана Зеленского

Медведев: план Зеленского нужно понимать буквально как марихуану

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского следует понимать как «план» для победы, что буквально означает марихуану. Об этом подтексте порассуждал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

Как иронично заявил Медведев, Зеленский мог заговорить о марихуане после рекомендаций со стороны США.

«Слово "план" следует понимать буквально: как жаргонное наименование марихуаны, анаши, гашиша, каннабиса, конопли (...) Видимо, заокеанские товарищи приказали своему последышу быть аккуратнее и сменить кокс на траву», — написал в блоге Медведев.

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      Марк Леонов
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