Медведев порассуждал о наркотическом подтексте плана Зеленского

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского следует понимать как «план» для победы, что буквально означает марихуану. Об этом подтексте порассуждал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.
Как иронично заявил Медведев, Зеленский мог заговорить о марихуане после рекомендаций со стороны США.
«Слово "план" следует понимать буквально: как жаргонное наименование марихуаны, анаши, гашиша, каннабиса, конопли (...) Видимо, заокеанские товарищи приказали своему последышу быть аккуратнее и сменить кокс на траву», — написал в блоге Медведев.