На Украине сообщили о продвижении российских войск в городских кварталах Часова Яра

Deep State: ВС России продвинулись в городских районах Часова Яра в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России успешно наступают в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State в Telegram.

По данным ресурса, российские военные продвинулись в городских кварталах населенного пункта. Так, под контроль армии России перешла часть Жовтневого района, расположенного к западу от водного канала.

Ранее боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов заявлял о наступлении ВС России в ДНР. По его словам, наиболее успешное продвижение российских военных отмечается на участке от Невского до Тернов.

Также стало известно об уничтожении половины удерживавшей Максимильяновку группировки ВСУ. Информацию об этом подтвердили в силовых структурах.