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09:46, 18 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении половины удерживавшей Максимильяновку группировки ВСУ

ТАСС: ВС РФ уничтожили половину группировки ВСУ, удерживавшей Максимильяновку

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили половину группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), удерживавшей Максимильяновку. Об этом в беседе с ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

«При штурме Максимильяновки погибло около половины группировки противника», — приводятся в публикации слова неназванного собеседника агентства.

О взятии российскими военными Максимильяновки в Донецкой народной республике стало известно 17 октября. Информацию об этом подтвердило Министерство обороны России.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук отмечал, что контроль над населенным пунктом позволит ВС России выйти на направление Краматорска. Он также назвал данный населенный пункт «продолжением Угледара».

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      Глеб Палехов
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