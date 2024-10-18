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16:26, 18 октября 2024Забота о себе

Названы способы побороть осеннюю хандру

Психолог Шидловская: депрессия обостряется осенью из-за погоды

Фото: Мария Купцова / Lenta.ru

Одной из причин плохого настроения, упадка сил и обострения психических заболевания является погода, считает психолог Скандинавского центра здоровья Елена Шидловская. Почему похолодание осенью может усиливать депрессивные состояния и как можно поддержать психологическое здоровье, она объяснила «Ленте.ру». Специалистка также назвала способы побороть осеннюю хандру.

По словам психолога, сокращение светового и плохая погода провоцируют снижение выработки гормонов, ответственных за настроение, например, серотонина. Меньшее количество солнечного света снижает уровень витамина D в организме, что также негативно влияет на эмоциональное состояние. Осенью люди становятся менее активными, что усугубляется холодной и дождливой погодой, и это тоже может плохо сказываться на настроении, добавила Шидловская.

При этом психолог подчеркнула, что важно различать временную осеннюю хандру и депрессию.

Хандра проявляется как временное снижение настроения, апатия и нежелание активно проводить время. Депрессия — это заболевание, сопровождающееся более серьезными симптомами, в частности постоянной апатией, бессонницей, перееданием, снижением интереса к общению и активности

Елена Шидловскаяпсихолог

Справиться с осенней хандрой, по словам Шидловской, помогут соблюдение режима сна, физическая активность и питание. Если симптомы ухудшения эмоционального состояния сохраняются, несмотря на соблюдение профилактических мер, она рекомендовала обратиться за профессиональной помощью как можно быстрее.

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Ранее эксперты сервиса путешествий «Туту» предложили россиянам отправиться в семь городов страны, чтобы побороть осеннюю хандру. Так, по мнению аналитиков, поездки в Махачкалу, Астрахань, Элисту, Ростов-на-Дону и Краснодар помогут туристам избавиться от плохого настроения.

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      Наталья Обрядина
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