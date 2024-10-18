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18:35, 18 октября 2024Культура

Ольга Серябкина ответила на вопрос о втором ребенке

Певица Ольга Серябкина призналась, что хотела бы родить второго ребенка

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Певица Ольга Серябкина призналась, что хотела бы родить второго ребенка в ближайшее время. Ответы на вопросы своих подписчиков она опубликовала в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя артистка заявила, что думает о том, чтобы родить еще одного ребенка.

«Это очень личный, даже интимный вопрос, но я отвечу. Да, я хотела бы иметь еще детей и надеюсь, у меня это получится. Просто чуть-чуть попозже», — поделилась Серябкина.

Певица замужем за предпринимателем Георгием Начкебией с 2020 года. Пара воспитывает сына Луку.

Ранее стало известно, что Серябкина обязана успешной музыкальной карьерой своей соседке.

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      Андрей Шеньшаков
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