Орбан: «план победы» Зеленского приведет к его поражению

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского приведет к его поражению в конфликте с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Побежденные теперь хотят перейти к плану победы. Мы сказали, что мы в этом не участвуем», — заявил венгерский премьер. По его мнению, с помощью подобных предложений нельзя победить.

Орбан предрек итог «плана победы» после публичного выступления Зеленского на саммите глав государств Европейского союза (ЕС). Политик добавил, что ЕС терпит поражение вместе с Украиной, сохраняя курс на продолжение конфликта.

Ранее советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал «план победы» кратчайшим путем к развязыванию третьей мировой войны. Он добавил, что представленный план направлен на эскалацию военных действий.