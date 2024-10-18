Балаж Орбан: «план победы» Зеленского ведет к развязыванию третьей мировой войны

Политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского кратчайшим путем к развязыванию третьей мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Венгрия не поддерживает этот план. Он добавил, что представленный план направлен на эскалацию военных действий и вовлечение в конфликт стран Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что совершенно неприемлемо для Венгрии.

Орбан считает, что Евросоюз должен придерживаться мирной стратегии, сосредоточившись на использовании дипломатических средств.

Ранее Балаж Орбан заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несет личную ответственность за провал европейской стратегии по Украине. По его словам, глава ЕК отстаивала эту стратегию в течение многих лет, и с тех пор сотни тысяч человек стали жертвами украинского конфликта.