Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:30, 18 октября 2024Мир

В Венгрии раскритиковали «план победы» Зеленского

Балаж Орбан: «план победы» Зеленского ведет к развязыванию третьей мировой войны
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского кратчайшим путем к развязыванию третьей мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Венгрия не поддерживает этот план. Он добавил, что представленный план направлен на эскалацию военных действий и вовлечение в конфликт стран Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что совершенно неприемлемо для Венгрии.

Орбан считает, что Евросоюз должен придерживаться мирной стратегии, сосредоточившись на использовании дипломатических средств.

Ранее Балаж Орбан заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несет личную ответственность за провал европейской стратегии по Украине. По его словам, глава ЕК отстаивала эту стратегию в течение многих лет, и с тех пор сотни тысяч человек стали жертвами украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский призвал НАТО отправить военных на Украину. Он рассчитывает на замену уставших солдат ВСУ

      Рогов сделал заявление насчет возможного размещения на Украине ядерного оружия

      Посольство России оценило поставки танков Украине из Австралии

      В курских СМИ появилось фейковое видео от имени Ирины Волк

      Военные эксперты констатировали перелом в битве за Курскую область

      Стало известно об отказе Маска посетить деловой ужин в Осло из-за дороговизны

      Маск предрек США банкротство

      В Венгрии раскритиковали «план победы» Зеленского

      На востоке Москвы строят два уникальных жилых комплекса. Чем они удивляют?

      Реклама

      Украинский депутат заявил о падении страны в пропасть из-за правительства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше