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13:48, 18 октября 2024Ценности

Популярную актрису заподозрили в приеме «Оземпика» после выхода в свет в кожаном корсете

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Пользователи сети заподозрили популярную американскую актриса Мелиссу Маккарти в приеме препарата «Оземпик» после выхода в свет в необычном наряде. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

54-летняя звезда фильма «Поймай толстуху, если сможешь» пришла на шоу Live with Kelly and Mark Tuesday в костюме, состоящем из макси-юбки и кожаного корсета. При этом она надела оранжевую водолазку, оформленную изображением змеи, и меховую накидку.

Читатели портала, в свою очередь, оценили внешний вид знаменитости в комментариях под материалом. «Она выглядит великолепно. Это лекарство предназначено для таких, как она», «Она смотрится потрясающе и по-прежнему похожа на себя», «Никто больше не может похудеть без "Оземпика"», «Она сильно похудела по сравнению с тем, что было десять лет назад», «Похоже, она приобрела лишний вес, а не потеряла», — писали они.

Ранее американская актриса Кэти Бейтс опровергла слухи о приеме препарата «Оземпик» после похудения на 45 килограммов.

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      Мария Винар
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