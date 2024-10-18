Путин заявил о сходстве христианских, исламских и китайских традиционных ценностей

Путин: христианские, исламские и китайские традиционные ценности совпадают

Так называемые традиционные ценности» христианской, исламской, китайской и других культур очень близки или совпадают. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«У нас же все наши традиционные, так называемые традиционные ценности и китайской культуры, и христианской культуры, и исламской культуры, они же по сути, если прочитать, перевести с одного языка на другой, это одно и то же», — сказал он.

По словам российского лидера, необходимо, чтобы люди осознали этот факт. Он подчеркнул, что врагов нет, есть только друзья-единомышленники.

Ранее Путин заявил, что 30 стран хотят присоединиться или в какой-либо мере сотрудничать с БРИКС. Он уточнил, что организация будет развиваться волнообразно, однако неспешно и с учетом международных реалий.