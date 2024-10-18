Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:48, 18 октября 2024Мир

Путин заявил о сходстве христианских, исламских и китайских традиционных ценностей

Путин: христианские, исламские и китайские традиционные ценности совпадают

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Так называемые традиционные ценности» христианской, исламской, китайской и других культур очень близки или совпадают. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«У нас же все наши традиционные, так называемые традиционные ценности и китайской культуры, и христианской культуры, и исламской культуры, они же по сути, если прочитать, перевести с одного языка на другой, это одно и то же», — сказал он.

По словам российского лидера, необходимо, чтобы люди осознали этот факт. Он подчеркнул, что врагов нет, есть только друзья-единомышленники.

Ранее Путин заявил, что 30 стран хотят присоединиться или в какой-либо мере сотрудничать с БРИКС. Он уточнил, что организация будет развиваться волнообразно, однако неспешно и с учетом международных реалий.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Украина сочла недопустимым обмен территорий на членство в НАТО. Киев пригрозил сделать «очень плохие вещи»

      Проект Ateo признали иноагентом

      Назван ответ Российской армии на попытку ВСУ возвести укрепления под Курском

      В США ветерана выгнали из самолета из-за надписи на футболке

      МИД объяснил публикацию сообщения о военных КНДР во Владивостоке

      В Южной Корее обсудили передислокацию северокорейских войск в Россию

      Путин заявил о сокращении использования доллара союзниками США

      Россиянина приговорили к 10,5 года за финансирование террористической организации

      Четыре минометчика «Азова» предстанут перед судом за обстрел мирного села

      Россиянка смогла получить деньги за затопленную квартиру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше