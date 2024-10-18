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12:58, 18 октября 2024Силовые структуры

Раскрыта причина совершенных арестованными членами банды «Ореховские» расправ

«Ъ»: семь задержанных членов банды «Ореховские» совершали убийства ради мести

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Семеро членов банды «Ореховские», задержанных по громким делам конца 1990-х и начала 2000-х годов, совершали свои расправы ради мести. Такую причину раскрывает «Коммерсантъ».

По версии следствия, помощник председателя Российского союза ветеранов Афганистана Евгений Стерлядкин вместе с шестью сообщниками организовал серию покушений на «ореховских», чтобы отомстить за расправу над двумя товарищами из той же организованной преступной группировки (ОПГ). Сергей Крошанов, более известный как Диспетчер, и Игорь Абрамов, известный как Пожарник, были обстреляны из автомата в кафе «Каширское» в 1993 году.

О задержании семерых членов ОПГ, среди которых оказался 60-летний Стерлядкин, стало известно в четверг, 17 октября. Помощник председателя Российского союза ветеранов Афганистана подозревается в расправе над пятью человеками, в числе которых один из лидеров «Ореховских» Николай Ветошкин, более известный как Витоха.

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