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19:29, 18 октября 2024Экономика

Россия ограничила ввоз срезанных цветов из Казахстана из-за западного цветочного трипса

Россельхознадзор ограничит с 21 октября ввоз из Казахстана срезанных цветов

Фото: freepik

Россельхознадзор ограничит с 21 октября ввоз из Казахстана срезанных цветов и бутонов из Казахстана по причине многократного обнаружения в такой продукции опасного вредителя — западного (калифорнийского) цветочного трипса. Как уточнили в ведомстве, в 2023-2024 годах было зафиксировано 43 таких случая.

Отмечается, что решение, в частности, принято в целях сохранения фитосанитарного благополучия России, поскольку Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии, а надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции в этих странах не обеспечивают.

Потенциальный экономический ущерб от проникновения и распространения в РФ западного цветочного трипса в Россельхознадзоре оценили более чем в 11,5 миллиарда рублей.

Накануне, 17 октября, стало известно о введении временных ограничений на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана. Уточнялось, что исключение будет сделано для транзита зерна при условии оформления казахстанской стороной фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения и перевалки продукции из железнодорожных вагонов сразу в трюмы судна.

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      Дмитрий Воронин
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