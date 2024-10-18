Россияне раскрыли отношение к соседям

Level Group: 10 % россиян идут пешком, чтобы не ехать в лифте с соседями

Большинство россиян не жалуются на своих соседей. К такому выводу пришли эксперты компании Level Group, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, 35 процентов респондентов относятся к соседям нейтрально. Еще 19 процентов никогда не сталкивались с негативными инцидентами с соседями, а 28 процентов считают, что есть соседи гораздо хуже, чем у них. Только 12 процентов граждан готовы переехать по причине неудачного соседства. В то же время шесть процентов настолько близки с другими собственниками, что называют их второй семей.

При этом многим не нравятся совместные поездки в лифте. 45 процентов опрошенных здороваются в таких ситуациях, но не заводят беседу, от чего чувствуют неловкость. 18 процентов отметили, что стараются избегать поездок с соседями, а 10 процентов лучше поднимутся на этаж пешком, чем поедут вместе на лифте. Только 28 процентов не против проехаться с другими жильцами — они не только здороваются, но и охотно разговаривают.

Чаще всего россияне знакомы только с ближайшими соседями по этажу и лестничной клетке (45 процентов), реже (21 процент) знают заочно почти каждого в доме. Лишь 14 процентов респондентов знают лично всех в подъезде, 8 процентов знают всех в лицо, 10 процентов не знакомы лично ни с одним соседом.

33 процента считают, что здороваться нужно только с теми, кого знаешь лично. Еще 32 процента сдержанно здороваются со всеми соседями, 22 процента — здороваются и желают хорошего дня или вечера. Пять процентов здороваются лишь при наличии настроения, а семь процентов не делают этого никогда.

Ранее стало известно, что больше половины россиян (60 процентов) жалуются на шумных соседей.