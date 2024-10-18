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19:15, 18 октября 2024Экономика

Рубль укрепился к ведущим мировым валютам

Официальный курс доллара опустился ниже 97 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Официальный курс доллара впервые со вторника опустился ниже 97 рублей, достигнув уровня 96,42, свидетельствуют данные Банка России.

Накануне американская валюта также снизилась — до 97,16 рубля, потеряв 10 копеек от стоимости. Укрепился рубль в пятницу и к другим ведущим мировым валютам — к евро на 90 копеек, до 104,86 рубля, а к юаню на 9 копеек, до 13,46 рубля.

По словам эксперта «БКС Экспресс» Дмитрия Бабина, приближение налогового периода уже может усиливать поддержку рублю по мере приближения к пику платежей экспортеров 28 октября. «Для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что увеличивает ее предложение», — напомнил он. Специалист отметил, что препятствовать более быстрому росту рубля по-прежнему будет внешнеторговый фактор, в том числе за счет сокращения предложения иностранной валюты, обусловленного снижением нефтяных цен и санкциями.

Ранее Bloomberg поделился предположением о том, что подорожание доллара до 100 рублей больше не вызывает беспокойства, поскольку такая динамика пойдет на пользу федеральному бюджету. В среду, 9 октября, стоимость американской валюты в моменте превышала указанную отметку после чего скорректировалась вниз. Параллельно в последние дни стал снижаться и официальный курс доллара, который устанавливает российский Центробанк.

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      Дмитрий Воронин
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