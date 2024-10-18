Рубль укрепился к ведущим мировым валютам

Официальный курс доллара опустился ниже 97 рублей

Официальный курс доллара впервые со вторника опустился ниже 97 рублей, достигнув уровня 96,42, свидетельствуют данные Банка России.

Накануне американская валюта также снизилась — до 97,16 рубля, потеряв 10 копеек от стоимости. Укрепился рубль в пятницу и к другим ведущим мировым валютам — к евро на 90 копеек, до 104,86 рубля, а к юаню на 9 копеек, до 13,46 рубля.

По словам эксперта «БКС Экспресс» Дмитрия Бабина, приближение налогового периода уже может усиливать поддержку рублю по мере приближения к пику платежей экспортеров 28 октября. «Для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что увеличивает ее предложение», — напомнил он. Специалист отметил, что препятствовать более быстрому росту рубля по-прежнему будет внешнеторговый фактор, в том числе за счет сокращения предложения иностранной валюты, обусловленного снижением нефтяных цен и санкциями.

Ранее Bloomberg поделился предположением о том, что подорожание доллара до 100 рублей больше не вызывает беспокойства, поскольку такая динамика пойдет на пользу федеральному бюджету. В среду, 9 октября, стоимость американской валюты в моменте превышала указанную отметку после чего скорректировалась вниз. Параллельно в последние дни стал снижаться и официальный курс доллара, который устанавливает российский Центробанк.