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15:30, 18 октября 2024Экономика

Россиянам назвали признаки мошенничества со счетчиками

Юрист Сивакова: контролер не использует магнит при проверке счетчиков

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Контролер не использует магнит при проверке приборов учета. Признаки мошенничества со счетчиками агентству MagadanMedia назвала юрист Ирина Сивакова.

Прежде всего эксперт напоминает, что о предстоящем визите контролера потребителя обязаны извещать заранее, как минимум за две недели, предупреждая и о времени явки специалиста. Причем оповещения должны вручаться лично под расписку, либо заказным письмом с уведомлением. Также информация об обходе коммунальщиков может быть прописана в квитанции на оплату ЖКУ. Уведомления могут рассылать по телефону, электронной почте или в личном кабинете на ГИС ЖКХ. Контролеры, рвущиеся в квартиру «без спроса», должны вызвать у собственника подозрения.

Недобросовестные газовщики при проверке зачастую используют магнит. С помощью него аферисты замедляют работу прибора учета и списывают это на неисправность счетчика. Такого рода проверки незаконны, подчеркивает Сивакова.

Также, впуская контролера в дом, важно проверить его личность. Для этого понадобится удостоверение и личный паспорт. Помимо этого, не мешает лично позвонить в коммунальную организацию, от имени которой пришел специалист, и убедиться, что на этот день действительно назначена проверка счетчиков. Верить расклеенным у подъезда объявлениям не стоит, предупреждает юрист.

Ранее россиян предостерегли от бесплатной замены счетчиков воды и электроэнергии — такое предложение исходит от аферистов. О безвозмездной услуге могут сообщить по телефону, собеседник, как правило, представляется сотрудником «Энергосбыта» или «Водоканала».

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      Виктория Клабукова
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