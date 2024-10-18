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05:00, 18 октября 2024Забота о себе

Сексолог объяснила распространенную женскую мечту об оргиях

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

После опроса, проведенного приложением для знакомств Pure, обнаружилось, что около трети женщин мечтают об оргиях. Распространенную женскую фантазию объяснила в беседе с изданием Metro сексолог Джиджи Энгл.

Всего эксперты приложения опросили три тысячи женщин, из них об оргиях и групповом сексе как фантазии заявили 35 процентов. Энгл объяснила страсть к оргиям склонностью людей к вуайеризму и эксгибиционизму. «Заниматься этим, задействуя свою похотливую, животную сторону, — это чистый гедонизм. В обществе устраивать оргии — это табу, дикость, потому такие мысли могут быть действительно захватывающими», — продолжила эксперт.

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Тем, кто хочет принять участие в настоящих оргиях, Энгл напомнила о необходимости получать у партнеров согласие на все действия и о защите от инфекций, передающихся половым путем — использовать барьерные методы контрацепции. «На любой хорошей, достойной сексуальной вечеринке должны присутствовать трезвые смотрители, следящие за тем, чтобы люди соблюдали правила, к ним можно обратиться, если произойдет что-то сомнительное», — дала совет она.

Ранее терапевт Дональд Грант предупредил, что так называемый эджинг, или оттягивание оргазма, может навредить мужскому здоровью. По словам Гранта, подобная практика способна привести к эректильной дисфункции — половые органы могут потерять чувствительность, из-за чего мужчине будет сложнее достичь оргазма.

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      Александра Лисица
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