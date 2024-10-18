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20:45, 18 октября 2024Мир

Северная Корея получила мусорный воздушный удар со стороны Сеула

ЦТАК: власти Северной Кореи обнаружили пущенные с Юга воздушные шары с мусором

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Власти Северной Кореи обнаружили на собственной территории остатки воздушных шаров с мусором, пущенных со стороны Юга. Об ответном «мусорном воздушном ударе» со стороны Южной Кореи сообщает ЦТАК.

«Министерство общественной безопасности сообщило [северокорейскому] Генштабу о результате экспертизы и анализа ситуации вокруг разбросанного врагом мусора. Органы безопасности заблокировали районы, провели поисковую работу, экспертизу, анализ содержимого и сожгли его», — говорится в сообщении агентства. Уточняется, что мусор был обнаружен 18 октября, в нескольких селах провинции Канвондо.

О содержимом воздушных шаров не уточняется.

С конца мая 2024 года Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на антипхеньянские листовки, запущенные активистами из Республики Корея. В конце июня северокорейские воздушные шары, залетевшие на Юг, на три часа парализовали работу аэропорта Сеула.

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      Виктория Кондратьева
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