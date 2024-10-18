Стало известно об отчаянии Зеленского из-за нежелания Запада приглашать Украину в НАТО

Зеленский впал в отчаяние из-за нежелания Запада пригласить Украину в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и правительство республики впали в отчаяние из-за нежелания Запада пригласить Украину в НАТО. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванный источник в сфере безопасности Украины.

По его словам, в связи с этим украинские власти начали говорить о восстановлении ядерного статуса Украины. «Есть понимание того, что к странам с ядерным оружием относятся по-разному. Это экзистенциальный конфликт для Украины, чего люди на Западе, похоже, до сих пор не понимают», — сказал собеседник издания.

При этом старший научный сотрудник Института ООН по изучению разоружения Павел Подвиг заявил, что наличие у Украины ядерного оружия не помогло бы избежать конфликта и его появление лишь увеличит риск начала ядерной войны. «Как ядерное оружие помогло бы Украине в Крыму? На востоке Украины? Это не волшебная палочка, как думают люди», — подчеркнул он.

17 октября стало известно, что во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом Зеленский поставил бывшего главу государства перед выбором: Киев должен получить ядерное оружие или членство в НАТО. Он подчеркнул, что только такие меры могут обеспечить Украине безопасность.