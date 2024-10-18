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19:58, 18 октября 2024Бывший СССР

В Киеве заявили о возможности экспортировать украинское оружие

Глава Минобороны Украины Умеров заявили о возможности экспортировать оружие

Фото: Alina Smutko /  Reuters

Киев может экспортировать украинское оружие. О возможности снять запрет на продажу вооружения заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров, передает РИА Новости.

По его словам, некоторые страны заявили о желании приобретать оружие, произведенное в республике. Речь идет о ракетах, беспилотниках и другом вооружении, уточнил Умеров. «Мы не исключаем этих возможностей, но я хочу, чтобы это было коллективное решение», — сказал глава оборонного ведомства.

Министр обороны также анонсировал планы подготовить инициативу по этому вопросу и представить ее украинскому руководству.

Ранее СМИ писали, что Киев рассмотрит отмену введенного в 2022 году запрета на экспорт оружия для пополнения военного бюджета. По разным оценкам, Украина получит до 20 миллиардов долларов.

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      Кристина Есикова
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