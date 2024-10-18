В России захотели отменить льготное кредитование для обучения на популярных специальностях

В РФ предложили отменить льготное кредитование обучения по части специальностей

В России захотели отменить в 2025 году льготное кредитование для обучения на популярных специальностях. С таким предложением выступило Минобрнауки, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о программах по обучению юристов, экономистов и менеджеров. Как обосновал инициативу глава министерства Валерий Фальков, число таких специалистов сегодня и так зашкаливающее.

При этом, как пишет издание, в настоящий момент для обучения именно на этих направлениях чаще всего берутся кредиты. Эксперты считают, что меньше желающих получить такого рода образование не станет: они просто поступят в вузы подешевле.

Так, начальник управления по организации приема абитуриентов Государственного университета управления Вадим Диких заявил, что предложенная мера может ограничить возможность абитуриентов поступать только в университеты со стоимостью обучения выше полумиллиона рублей в год.

Ранее в Минобрнауки предложили ввести новые правила при приеме в вузы. В частности, нововведения коснутся льготников.