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09:48, 14 октября 2024Россия

В России захотели ввести новые правила при приеме в вузы

В Минобрнауки предложили ввести новые правила при приеме в вузы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента,ру»

В России захотели ввести новые правила при приеме в вузы. С соответствующими предложениями выступили в Минобрнауки. Проект приказа вынесли на общественное обсуждение, которое продлится до конца октября.

Согласно предложенным нововведениям, в первую очередь, могут измениться единые сроки приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры — их планируют ограничить датами с 20 июня по 1 октября.

Кроме того, в России предложили закрепить единое для всех вузов предельное количество специальностей и направлений подготовки, по которым можно одновременно участвовать в конкурсе. Сегодня каждый вуз устанавливает их число самостоятельно, как правило, не более пяти. В министерстве предложили сделать пять направлений на выбор абитуриента обязательными для всех вузов.

Изменения при поступлении в вузы также коснутся льготников. Так, участники специальной военной операции (СВО) на Украине и их дети, смогут поступать в вузы по результатам внутренних вступительных испытаний на общие места, а не только на места в рамках отдельной квоты.

Также предлагается начислять дополнительные баллы при поступлении в вуз за прохождение обучения по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим профилю программ бакалавриата и специалитета.

Ранее Минобрнауки раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы России. Первая часть изменений вступит в силу уже в 2025 году.

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      Елена Торубарова
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