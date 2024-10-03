Минобрнауки раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы России

Фальков: изменения в перечень вступительных испытаний в вузы введут поэтапно

В России планируется изменить перечень вступительных испытаний в вузы, нововведения вступят в силу поэтапно. Такие подробности сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, его цитирует РИА Новости.

Первая часть изменений вступит в силу в 2025 году — она включает в себя направления подготовки. Вторая часть, подразумевающая существенные новации, начнет действовать в 2025 году, рассказал министр.

Документ об изменениях во вступительные испытания, по словам Фалькова, скорректируют с учетом замечаний, которые будут высказаны в ходе общественного обсуждения.

О том, что в России захотели ввести новые экзамены для поступления в вузы, стало известно 25 сентября. Для части специальностей предложили отменить экзамен по иностранному языку. Например, министерство сочло предмет ненужным для экономики и менеджмента. Кроме того, для поступления в технические вузы обязательным экзаменом может стать физика, а не профильная математика, как сейчас.