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09:52, 3 октября 2024Россия

Минобрнауки раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы России

Фальков: изменения в перечень вступительных испытаний в вузы введут поэтапно

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В России планируется изменить перечень вступительных испытаний в вузы, нововведения вступят в силу поэтапно. Такие подробности сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, его цитирует РИА Новости.

Первая часть изменений вступит в силу в 2025 году — она включает в себя направления подготовки. Вторая часть, подразумевающая существенные новации, начнет действовать в 2025 году, рассказал министр.

Документ об изменениях во вступительные испытания, по словам Фалькова, скорректируют с учетом замечаний, которые будут высказаны в ходе общественного обсуждения.

О том, что в России захотели ввести новые экзамены для поступления в вузы, стало известно 25 сентября. Для части специальностей предложили отменить экзамен по иностранному языку. Например, министерство сочло предмет ненужным для экономики и менеджмента. Кроме того, для поступления в технические вузы обязательным экзаменом может стать физика, а не профильная математика, как сейчас.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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