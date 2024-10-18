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10:02, 18 октября 2024Мир

Во Франции заявили о втягивании Зеленским ЕС в конфликт на Украине

Евродепутат Мариани счел целью «плана победы» Зеленского втянуть ЕС в конфликт

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Целью «плана победы» украинского лидера Владимира Зеленского является прямое вовлечение Европейского союза (ЕС) в конфликт на Украине. Об этом заявил евродепутат от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани, его слова передает РИА Новости.

«План президента Украины — это художественный роман, он совершенно не реалистичен, и все об этом прекрасно знают. Даже сам Зеленский понимает, что у него нет никаких шансов. Единственный его реальный план с самого начала этого конфликта – это вовлечь всю Европу и НАТО в боевые действия, так как у Киева нет шансов победить», — отметил политик.

По словам Мариани, в ЕС все еще есть ряд лидеров, которые осознают, что прямое столкновение Европы с Россией «может привести только к ухудшению конфликта», а не его решению. Кроме того, он также указал на то, план украинского лидера является «предлогом, чтобы вытрясти побольше денег с Запада».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «план победы» Зеленского приведет к его поражению в конфликте с Россией. Политик подчеркнул, что Киев не может вести переговоры с Москвой с позиции силы, так как терпит поражение.

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      Дарья Устьянцева
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