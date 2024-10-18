Врач перечислила факторы риска развития деменции в молодом возрасте

Невролог Демьяновская: ожирение и курение повышают риск сосудистой деменции

Деменция угрожает не только пожилым людям, но и молодым, предупредила невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Екатерина Демьяновская. Факторы риска, которые повышают риск слабоумия в молодом возрасте, она перечислила в разговоре с изданием «Доктор Питер».

Врач предупредила что у молодых людей и людей среднего возраста снижение когнитивных способностей обусловлено так называемой сосудистой деменцией — органическим поражением головного мозга из-за нарушения кровоснабжения. Из-за недостатка питания клетки мозга гибнут и разрушаются нейронные связи, объяснила она. По словам Демьяновской, сосудистая деменция может развиваться у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или атеросклерозом. Также она быстро прогрессирует на фоне сахарного диабета. «Около трети всех случаев сосудистой деменции начинаются именно после инсульта. Спровоцировать ее развитие могут также сердечная недостаточность, травмы головы», — подчеркнула невролог.

В группу риска развития сосудистой деменции Демьяновская отнесла людей с ожирением или ведущих малоподвижный образ жизни. Также вероятность этой патологии повышается при несбалансированном питании, курении, злоупотреблении алкоголем, наркотиками. Кроме того, по словам врача, в группе риска люди с генетической склонностью к заболеваниям центральной нервной системы и сердечно-сосудистым патологиям, и те, у кого есть родственники с болезнью Альцгеймера и другими видами слабоумия.

Ранее врач-невролог Марина Гаджиева раскрыла необычный способ улучшения памяти. Для тренировки нейронных связей невролог посоветовала вести активный образ жизни, постоянно обучаться, а также соблюдать средиземноморскую диету (рацион, обогащенный белками, рыбой, клетчаткой, витаминами).