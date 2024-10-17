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15:27, 17 октября 2024Забота о себе

Невролог раскрыла необычный способ улучшения памяти

Невролог Гаджиева: для улучшения памяти нужно работать недоминантной рукой

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Чтобы улучшить память, необходимо в первую очередь обратиться к неврологу для определения причины ее ухудшения, рассказала врач-невролог Марина Гаджиева. Способы стимуляции памяти, в том числе необычные, она раскрыла в беседе с «Вечерней Москвой».

Как рассказала специалистка, причин нарушений памяти много: от усталости до тревожных и депрессивных расстройств и деменции. Таблетки и витамины, якобы улучшающие память, Гаджиева назвала неэффективными и порекомендовала выполнять упражнения на укрепление нейронных связей. «Если не выполнять упражнения, мышцы пресса не будут рельефными и укрепленными. То же самое с памятью. Если не тренировать память и мозг, то нейронные связи образуются медленно и в наименьших количествах», — объяснила врач.

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Для тренировки нейронных связей невролог посоветовала вести активный образ жизни, постоянно обучаться, а также соблюдать средиземноморскую диету (рацион, обогащенный белками, рыбой, клетчаткой, витаминами). Кроме того, продолжила Гаджиева, хорошей памяти способствуют новые задачи и маршруты прогулок, контроль давления, сахара, холестерина и выполнение различных действий недоминантной рукой. Также она порекомендовала выполнять упражнения для улучшения памяти, которые называются нейробикой.

Ранее доцент кафедры фундаментальных дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Татьяна Крымцева заявила, что 20-минутный дневной сон существенно снижает риск инфаркта и инсульта. Эксперт обратила внимание на то, что во сне организм не просто отдыхает, а «тестирует» работу всех систем и органов, а также восстанавливается и вырабатывает все необходимые гормоны.

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      Александра Лисица
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