Невролог раскрыла необычный способ улучшения памяти

Невролог Гаджиева: для улучшения памяти нужно работать недоминантной рукой

Чтобы улучшить память, необходимо в первую очередь обратиться к неврологу для определения причины ее ухудшения, рассказала врач-невролог Марина Гаджиева. Способы стимуляции памяти, в том числе необычные, она раскрыла в беседе с «Вечерней Москвой».

Как рассказала специалистка, причин нарушений памяти много: от усталости до тревожных и депрессивных расстройств и деменции. Таблетки и витамины, якобы улучшающие память, Гаджиева назвала неэффективными и порекомендовала выполнять упражнения на укрепление нейронных связей. «Если не выполнять упражнения, мышцы пресса не будут рельефными и укрепленными. То же самое с памятью. Если не тренировать память и мозг, то нейронные связи образуются медленно и в наименьших количествах», — объяснила врач.

Для тренировки нейронных связей невролог посоветовала вести активный образ жизни, постоянно обучаться, а также соблюдать средиземноморскую диету (рацион, обогащенный белками, рыбой, клетчаткой, витаминами). Кроме того, продолжила Гаджиева, хорошей памяти способствуют новые задачи и маршруты прогулок, контроль давления, сахара, холестерина и выполнение различных действий недоминантной рукой. Также она порекомендовала выполнять упражнения для улучшения памяти, которые называются нейробикой.

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