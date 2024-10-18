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16:06, 18 октября 2024Россия

ВСУ снова попытались атаковать Курскую область

Минобороны России сообщило о новой попытке атаки ВСУ на Курскую область

Фото: Alex Babenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова попытались атаковать Курскую область. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Уточняется, что пресечение попытки атаки беспилотника самолетного типа произошло около 15:10 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — добавили в оборонном ведомстве.

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В этот же день стало известно, что российские войска освободили населенный пункт в Курской области. Речь идет о селе Плехово в Суджанском районе региона. При этом также появилась информация, что артиллерия ведет огонь по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в городе Судже.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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