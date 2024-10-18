Заправки в России снова стали зарабатывать на бензине

«ОМТ Консалт»: АЗС в России вернулись к прибыли от продаж бензина Аи-95

АЗС в России вернулись к прибыли от продаж бензина Аи-95. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании «ОМТ Консалт» сообщает РБК.

На вторую неделю октября валовая маржинальность от продажи премиум-бензина достигла 0,26 рубля за литр. В среднем по стране она увеличилась на 54 копейки. Заправки снова стали зарабатывать на топливе впервые с начала августа, во всех регионах страны, кроме Дальнего Востока (ДФО).

В сентябре АЗС продавали литр АИ-95 с убытком 1,6 рубля. Маржинальность более дешевой марки Аи-92 и дизеля оставалась положительной и за этот период снизилась только на 0,03 рубля — до 3,27 рубля и 6,31 рубля за литр соответственно.

Эксперты полагают, что заправки продолжат зарабатывать на продаже Аи-95, и в ближайшее время доход может немного вырасти. Однако фактическая чистая маржа по-прежнему остается отрицательной из-за необходимости тратиться на логистику, зарплату персонала, обслуживание инфраструктуры и электроэнергию. Сейчас чистая маржа на премиум-марку составляет минус 2,7 рубля. Прибыль АЗС получают с продажи сопутствующих товаров, они могут обеспечивать более половины общей прибыли, отмечают в компании.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что экспорт бензина из России, который ограничили для стабилизации цен, разрешат только в случае избытка топлива на внутреннем рынке. Сейчас рынок нефтепродуктов в стране стабилен, и потребители полностью обеспечены бензином и дизельным топливом. Однако говорить о возможности возобновления поставок за рубеж пока рано.