Зеленский заявил о нежелании Германии приглашать Украину в НАТО

Зеленский: Германия выступает против приглашения Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия выступает против приглашения Украины в НАТО. Его слова передает ТАСС.

«Мы много говорили про будущее Украины в НАТО. Для меня очень важна немецкая позиция. Я считаю, что сегодня скепсис остается у немцев. Мы ближе к НАТО с США, чем когда-либо были», — сообщил президент Украины.

По его словам, Берлин также все еще не соглашается передать Киеву дальнобойное оружие.

Ранее он заявил, что приглашения Украины в НАТО не одобряют те страны, которые хотят оставить место для диалога с Россией. Он поделился мнением, что страны-члены альянса не готовы полностью закрыть перед Россией двери.