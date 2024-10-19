Бронегруппа российских военных совершила неожиданный прорыв в Курской области

RusVesna: бронегруппа ВС РФ с боями прорвалась к Викторовке в Курской области

Российские военные совершили прорыв к населенному пункту Викторовка в Курско области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Неожиданный прорыв в Курской области: российская бронегруппа с боями прорвалась к Викторовке», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские штурмовики совершили прорыв при поддержке бронетехники под Малой Локней. Часть техники была подбита, однако десант спешился и продолжил атаковать. Канал уточняет, что кадры боя геолоцировали украинские военные аналитики.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

