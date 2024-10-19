Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:26, 19 октября 2024Россия

Число жертв при крушении судна на Сахалине выросло

Shot: спасатели обнаружили четыре тела после крушения судна на Сахалине

Кадр: Telegram-канал SHOT

Спасатели обнаружили четыре тела после крушения судна «Григорий Ловцов». О росте числа жертв сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, одно тело нашли на берегу в селе Первая Падь. Еще два обнаружили в заливе Анива во время полета вертолета Ми-8. Четвертое тело нашли там же, но спустя три часа.

О крушении судна на Сахалине стало известно в пятницу, 18 октября. Как отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, при перегрузке щебня и песка произошел крен и переворачивание судна. В сети также опубликовали фото перевернувшегося «Григория Ловцова».

По словам главы региона, состояние одного из спасенных членов экипажа остается стабильно тяжелым и он продолжает оставаться в реанимации, а второго выписали из стационара.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Санкт-Петербурге сбили беспилотник

      В Тамбовской области поручили ввести режим ЧС из-за взрыва газа в доме

      МИД России заявил о давлении на возможных свидетелей взрыва «Северных потоков»

      Число жертв при крушении судна на Сахалине выросло

      Украинский пленный рассказал о путях отступления под Курском

      В России высказались об условиях для вступления Украины в НАТО

      Футболист «Зенита» оценил мнение одноклубника о пользе пива

      Коллеги зарубленного топором участкового задались «единственным вопросом»

      Ливан запустил БПЛА в сторону резиденции израильского премьера Нетаньяху

      Уснувшего в засаде украинского снайпера взяли в плен в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше