Число жертв при крушении судна на Сахалине выросло

Shot: спасатели обнаружили четыре тела после крушения судна на Сахалине

Спасатели обнаружили четыре тела после крушения судна «Григорий Ловцов». О росте числа жертв сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, одно тело нашли на берегу в селе Первая Падь. Еще два обнаружили в заливе Анива во время полета вертолета Ми-8. Четвертое тело нашли там же, но спустя три часа.

О крушении судна на Сахалине стало известно в пятницу, 18 октября. Как отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, при перегрузке щебня и песка произошел крен и переворачивание судна. В сети также опубликовали фото перевернувшегося «Григория Ловцова».

По словам главы региона, состояние одного из спасенных членов экипажа остается стабильно тяжелым и он продолжает оставаться в реанимации, а второго выписали из стационара.