К месту крушения грузового судна на Сахалине вылетел вертолет Ми-8

Лимаренко: Ми-8 вылетел к месту крушения судна «Григорий Ловцов» на Сахалине

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegaram-канале сообщил, что к месту крушения грузового судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту.

«В район Корсаковского порта вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями для проведения авиационно-спасательных работ. Компетентные органы ведут расследование, выясняя причины и обстоятельства произошедшего», — заявил он, отметив, что данная ситуация находится на полном контроле.

Лимаренко уточнил, что состояние одного из спасенных членов экипажа остается стабильно тяжелым и он продолжает оставаться в реанимации, а второго выписали из стационара. Губернатор заверил, что каждому из пострадавших была оказана необходимая медицинская помощь.

О крушении судна на Сахалине стало известно в пятницу, 18 октября. Как отметил Лимаренко, при перегрузке щебня и песка произошел крен и переворачивание судна. В сети также опубликовали фото перевернувшегося «Григория Ловцова».