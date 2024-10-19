Стало известно о секретной тюрьме для политзаключенных в Бангладеш

NYT: долгие годы в Бангладеш действовала секретная подземная тюрьма «Дом зеркал»

Долгие годы в Бангладеш под контролем премьер-министра Шейх Хасины действовала секретная подземная тюрьма «Дом зеркал». Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на бывших заключенных.

С момента возвращения ко власти Шейх Хасины в 2009 году в республике началась волна репрессий. Преследование могло грозить за организацию митинга, перекрытие дорог в знак протеста и посты в соцсетях. С тех пор, по подсчетам правозащитников, в Бангладеш без следа исчезло более 700 диссидентов, но реальная цифра может быть гораздо выше.

В рамках системы «Айнагор», или «Дом зеркал», под руководством органов военной разведки в Бангладеш функционировало несколько пенитенциарных учреждений. Бывшие политзаключенные вспоминают, как порой до них сверху доносился гул военных парадов. Свое название тюрьма получила из-за внутренней политики учреждения: узники не имели права видеть кого-либо, кроме себя. Арестантов жестоко пытали, держали в одиночных камерах без окон, выводя на свежий воздух раз в восемь лет. В каждой из них были установлены большие вытяжные вентиляторы, шум которых создавал дополнительное давление на психику, сводя заключенных с ума.

5 августа на фоне массовых протестов бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну. Она бежала в Индию, откуда запросила политическое убежище в Великобритании.